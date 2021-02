Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch und Pkw-Diebstahl in Kombination

Mönchengladbach (ots)

Ein Einbruchsdelikt bei einer Firma im Stadtteil Giesenkirchen-Nord an der Erftstraße war in der Nacht zum Freitag, 26. Februar, mit einem Pkw-Diebstahl verbunden.

Die unbekannten Täter waren irgendwann im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, in die Firmenräume gelangt, in dem sie gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten. Fahrzeugschlüssel, die sie dort vorfanden und entwendeten, nutzten die Einbrecher daraufhin zur nächsten Straftat: Sie stahlen einen roten BMW der 3er-Reihe mit Mettmanner Kennzeichen (ME).

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

