Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen: Täterfestnahme nach Zeugenhinweis

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtete eine Zeugin eine männliche Person, die augenscheinlich versuchte, die Nebentür einer Bäckerei in der Arolser Straße in Volkmarsen aufzuhebeln.

Aufgrund der guten Hinweise der Zeugin konnte die Polizei Bad Arolsen den 53-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später kontrollieren und festnehmen.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchtem Einbruchdiebstahls verantworten. In den laufenden Ermittlungen wird geprüft, ob der Festgenommene an weiteren Einbruchsversuchen beteiligt war.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell