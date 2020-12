POL-HB: Nr.: 0810--Einbrecher verliert Handy am Tatort

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, Schlengstraße Zeit: 5.12.20, 1-1.30 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Hemelingen in der Nacht zu Samstag nahm die Polizei einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ermittlungshilfe leistete der Einbrecher dabei selbst, denn er verlor sein Handy am Tatort. Nach einer Anschlussinhaberüberprüfung klickten für den 37-Jährigen die Handschellen.

Der Eindringling warf die Scheibe der Tankstelle an der Schlengstraße mit einem Gullydeckel ein und löste hierbei den Einbruchalarm aus. Er entfernte sich daraufhin kurz, kehrte aber zurück, betrat durch die zerstörte Glasscheibe den Verkaufsraum und entwendete vier Zigarettenpackungen. Als eine Nebelanlage auslöste, flüchtete der Täter. Dabei verlor er unbemerkt sein Mobiltelefon, das von alarmierten Einsatzkräften aufgefunden und sichergestellt wurde. Eine Überprüfung des Anschlusses ergab schließlich den Hinweis auf den 37-jährigen Tatverdächtigen, woraufhin die Staatsanwaltschaft Bremen noch in der Nacht eine Wohnungsdurchsuchung anordnete. Der Verdächtige wurde nach Fahndungsmaßnahmen in Wohnortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Die Beute konnte bei ihm gefunden und als Beweismittel beschlagnahmt werden.

Der 37-Jährige sieht nun Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls entgegen.

