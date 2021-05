Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen -Unbekannter versucht in Wohnhaus einzubrechen

Korbach (ots)

Am Samstag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Volkmarsen einzubrechen. Er wurde von einem Bewohner ertappt und musste ohne Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14.30 Uhr befand sich der Bewohner Im Eingangsbereich des Wohnhauses in der Straße Am Krambühl in Volkmarsen. Als er Geräusche aus Richtung des rückwärtigen Gebäudebereichs wahrnahm, begab er sich sofort in diese Richtung. Dort konnte er einen unbenannten Mann sehen, der sich an der Terrassentür zu schaffen machte. Nachdem der Bewohner den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht in Richtung einer angrenzenden Feldgemarkung. Die sofort bei der Polizei Bad Arolsen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Bei der Tatortaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Täter versucht hatte, die Terrassentür aufzuhebeln. Bei dem Täter handelt es sich um einen dunkel gekleideten, kräftigen Mann.

Die Polizeistation Bad Arolsen sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Tel. 05691-9799-0 entgegengenommen

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

