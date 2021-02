Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070221-0084: Kennzeichen gestohlen

Nümbrecht (ots)

In der Straße Birkenbach in Nümbrecht haben Unbekannte die Kennzeichen eines schwarzen Polo gestohlen, der auf einem angrenzenden Feldweg geparkt stand. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:20 Uhr ereignet haben. Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-JM 1069. Zeugen hatten um 19:15 Uhr einen dunklen Audi mit SU-Kennzeichen in Tatortnähe beobachtet.

Hinweise zu dem dunklen Audi oder anderen verdächtigen Beobachtungen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell