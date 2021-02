Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beratungsangebot der Polizei zum Safer Internet Day

Oberbergischer Kreis (ots)

Ob beim Online-Shopping, in sozialen Netzwerken, beim Homeschooling oder für das Home Office - das Internet wird mittlerweile für viele Bereiche des Lebens genutzt. Daher ist es wichtig und ratsam sich zu informieren, wie man sich am besten vor Datendieben, Viren und Hackern schützen kann.

Sie haben Fragen? Dann nutzen Sie den Service der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis am Safer Internet Day (SID), dem weltweiten Aktionstag für mehr Online-Sicherheit am 9. Februar. Kriminalhauptkommissar Frank Jaeger steht an diesem Tag zwischen 13 und 15 Uhr unter der Rufnummer 02261/8199-883 telefonisch für ihre Fragen rund um die Themen Sicherheit im Internet zur Verfügung. Eine weitere Sprechstunde findet am Donnerstag, 11. Februar, ebenfalls von 13 bis 15 Uhr statt.

Der Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und steht unter dem Motto "Together for a better internet" und wird von der EU-Initiative klicksafe koordiniert. Weitere Informationen finden Sie unter www.klicksafe.de und www.mach-dein-passwort-stark.de

