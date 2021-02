Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050221-0081: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Radevormwald (ots)

Auf einem Parkplatz in Höhe der Kaiserstraße 164 ist am Donnerstag (4. Februar) ein blauer 3er-BMW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden; der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Den BMW hatte der Geschädigte gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er eine halbe Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich am hinteren, rechten Kotflügel eine frische Beschädigung und helle Fremdfarbe. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth in Verbindung zu setzen (Tel.: 02261 81990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell