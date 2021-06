Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Weißer Mercedes rast davon - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde der Polizei gegen 23.50 Uhr ein weißer, hochmotorisierter Mercedes-Benz auf der Erwitter Straße gemeldet. Dieser solle mit geschätzten 100 km/h die Straße rauf und runter fahren. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen jedoch nicht mehr antreffen. Gegen 1 Uhr erkannten sie dann den mutmaßlich gesuchten Wagen auf dem Gehweg der Erwitter Straße in Höhe eines Möbelhauses. Nachdem die Streifenwagenbesatzung dem Fahrer deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass er mit dem Wagen dort stehen bleiben sollte, um eine Verkehrskontrolle durchführen zu können, fuhr der Wagen mit Vollgas circa 30 bis 50 Meter über den dortigen Gehweg, auf dem sich mehrere Passanten befanden und raste über die Erwitter Straße stadtauswärts davon. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnte der weiße Mercedes-Benz nicht mehr angehalten werden. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere diejenigen, die durch das Fahrverhalten des Autofahrers gefährdet wurden, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

