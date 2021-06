Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pizzataxi gestohlen - ausgebrannt

Soest (ots)

Am Samstag (5. Juni) parkte ein Pizzabote um 22.35 Uhr sein Pizza-Taxi zur Auslieferung seiner Ware vor einem Mehrfamilienhaus am Gotlandweg. Den Fahrzeugschlüssel ließ er in dem unverschlossenen Wagen stecken. Als er kurz darauf zum Abstellort zurückkehrte, befand sich der grauen Citroen nicht mehr vor Ort. Am Folgetag wurde gegen 9.15 Uhr ein Zeuge auf den zuvor entwendeten und nun brennenden Citroen, auf einem Parkplatz am Hiddingser Weg, aufmerksam. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das brennende Auto. Der Wagen wurde durch das Brandgeschehen vollständig zerstört. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Hiddingser Weg zeitweise vollständig gesperrt werden. Der Wagen wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Beamten fertigten zudem eine Anzeige wegen Brandstiftung. Zeugen, die Angaben zur Entwendung und Brandstiftung des grauen Citroens machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

