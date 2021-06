Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auto "abgewürgt" - Schulbus fährt auf

Erwitte (ots)

Ein 16-jähriger Fahrschüler stand am Montag (7. Juni), gegen 13.05 Uhr bei Rot an einer Ampelanlage an der Soester Straße (L856) / B55. Als die Ampel grün zeigte, fuhr der Fahrschüler los, würgte den Wagen jedoch wieder ab. Eine hinter ihm anfahrende 22-jährige Delbrückerin konnte mit ihrem Wagen noch rechtzeitig anhalten. Der 36-jährige Fahrer eines Schulbusses schaffte dies jedoch nicht mehr rechtzeitig und fuhr dem Wagen der Delbrückerin hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen auf das Fahrschulauto geschoben. Die 22-Jährige musste mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 7.000 Euro ein. Die Kinder aus dem Schulbus wurden noch vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell