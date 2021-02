Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Ein 24-jähriger Bad Hersfelder befuhr am 19.02.21 gegen 07.25 Uhr mit seinem Pkw die Straße Peterstor in Richtung Landecker Straße. In Höhe der Stadtwerke Bad Hersfeld kam der 24-jährige in Folge eisglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Niederaulaers. Der Niederaulaer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am 19.02.21 gegen 10.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger aus Bad Langensalza mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Lomo Kreuzung. Als er in die Lomo Kreuzung einfuhr, um in Richtung Hünfeld weiterzufahren, ignoriete er die für ihn gültige und rotzeigende Lichtzeichenanblage. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Pkw eines 71-jährigen Hersfelder, welcher die B 62 aus Richtung Asbach befuhr und in Richtung Sorga weiterfahren wollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, PHK)

