POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Hünfeld - Am Donnerstag (18.02.), gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Hünfeld/Nüst mit seinem Audi 80 die K 12 von Dammersbach in Richtung Nüst. Nach derzeitigen Ermittlungen kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, auf gerader Strecke, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Da der Verdacht von Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird mit circa 2.000 Euro beziffert.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Dammersbach/Mackenzell sicherte die Unfallstelle vorbildlich ab und kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Straße sowie die Bergung des havarierten Fahrzeuges.

