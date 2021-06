Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autofahrer bitte melden - Fußgänger ist leicht verletzt

Soest (ots)

Die Polizei bittet einen Autofahrer oder auch weitere Zeugen sich nach einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr des Hammer Weges zu melden. Am Montag (7. Juni) querte ein 17-jähriger, sehbehinderter Fußgänger aus Köln den Hammer Weg in Höhe des Fußgängerüberweges am Kreisverkehr in Richtung des dortigen Supermarktparkplatzes. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Autofahrer den Kreisverkehr und wollte auf den Hammer Weg abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beiden. Der Autofahrer fragte den 17-Jährigen auch noch, ob alles in Ordnung sei, was dieser auch bejahte. Daraufhin setzte der Fahrer einer silbernen Limousine seine Fahrt fort. Später stellten sich doch noch Schmerzen bei dem Kölner ein, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Der Autofahrer war

- 35 bis 40 Jahre alt - schätzungsweise 185 cm bis 190 cm groß - schwarze Haare - sportliche Figur - Er trug zur Unfallzeit ein grünes T-Shirt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell