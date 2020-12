Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen die Corona-Regeln

NortheimNortheim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Markt, Samstag, 19. Dezember 2020, 23:18 Uhr,

Lindau (Gro)

Am Samstag, den 19. Dezember 2020, gegen 23:18 Uhr, wurde ein Verstoß gegen die Corona-Regeln in Lindau festgestellt. Es hielten sich sieben Personen aus sieben verschiedenen Haushalten in einer Wohnung auf. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell