Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Ford Focus entwendet

Gangelt-Birgden (ots)

Von einer Einfahrt an der Straße Im Hönzel haben unbekannte Täter einen Ford Focus entwendet. Der Tatzeitraum lag zwischen 19.50 Uhr am Dienstag (13. Oktober) und 7.30 Uhr am Mittwoch (14. Oktober).

