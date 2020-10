Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug von Baustelle entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Aus einem im Umbau befindlichen Einfamilienhaus an der Heerstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag, 13. Oktober, diverse Werkzeuge. Zuvor hatten sie die Baustellentür eingetreten und sich so Zugang zum Gebäude verschafft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell