Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnwagen entwendet

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Einen Wohnwagen der Marke Knaus mit HS-Kennzeichen entwendeten unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Dienstag (13. Oktober) und 8.30 Uhr am Mittwoch (14. Oktober). Dieser hatte auf dem Gelände einer Halle am Höfweg gestanden.

