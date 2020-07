Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung

Fulda (ots)

Am Mittwoch (15.07.) führte die Polizeistation Fulda in der Maberzeller Straße Verkehrskontrollen durch.

Kurz vor 14 Uhr entzog sich ein dunkler VW Passat mit Offenbacher Kennzeichen der Kontrolle. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 20-jähriger Mann aus Lauterbach. Zwei Polizeifahrzeuge nahmen die Verfolgung auf. Auf der Flucht überholte der junge Mann in der Maberzeller Straße in Höhe des Abzweigs "Fuldaer Weg" grob fahrlässig und verkehrswidrig im Überholverbot und bei Rotlicht zwei derzeit der Polizei unbekannte Pkw`s. Diese warteten vor der roten Ampel. Wer das Fahrverhalten des Offenbacher VW Passat Kombi beobachtet hat oder selbst in einem der beiden unbekannten Autos saß, wird dringend gebeten sich bei Polizeistation Fulda unter der Rufnummer (0661) 105 - 2301 zu melden.

Im Verlauf der Fahndung konnte der Täter festgenommen werden.

Gegen ihn wird in diesem Zusammenhang wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

