Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer - Erstmeldung -

Homberg/Ohm (ots)

Am 15.7., gegen 14:50 Uhr, fuhren zwei Rollerfahrer die L3073 am Ortsausgang Nieder-Ofleiden in Richtung Schweinsberg. Während der erste Fahrer am Straßenrand anhielt, fuhr der zweite 100 Meter weiter und wollte wenden. In der Zwischenzeit näherte sich von hinten ein LKW mit Anhänger aus dem Landkreis Marburg und erfasste den 21-jährigen Fahrer aus Gemünden, als dieser vom Fahrbahnrand aus zum Wenden ansetzte. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde stationär ins Krankenhaus eingeliefert. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache bestellt. Die Landstraße wurde während der Maßnahmen voll gesperrt.

EPHK Lang, PP. Osthessen, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell