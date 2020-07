Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlagen, drei Leichtverletzte

Fulda (ots)

Verkehrsunfall-Personenschaden am Mittwoch, 15.07.20, 16.20 Uhr, Gemarkung 36115 Hilders-Unterbernhards, L 3176 zwischen Unterbernhards und Eckweisbach.

Ein 62-jähriger aus Bottrop befuhr mit seinem Fiat Punto die L 3176, aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Hilders, mit im Fahrzeug befanden sich seine 41-jährige Ehefrau und ein 17-jähriger Sohn. Am Beginn des "Unterbernhardser Waldes" geriet der Familienvater beim Durchfahren einer Rechtskurve, nach ersten vorläufigen Erkenntnissen auf Grund eines Fahrfehlers / Unachtsamkeit nach rechts auf die unbefestigte Bankette, der Mann übersteuerte und kam dadurch endgültig nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stellte sich hierbei im Flutgraben quer, überschlug sich, blieb dann auf dem Dach liegen. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Pkw befreien, wurden leicht verletzt und anschließend in verschiedenen Krankenhäusern des Landkreises medizinisch versorgt. Im Einsatz waren drei RTW sowie ein NAW, der Sachschaden am Fiat beläuft sich auf ca. 3.000,- EUR, wirtschaftlicher Totalschaden, weiterer Sachschaden entstand nicht.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, POK Schmitt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell