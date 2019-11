Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Freitagnachmittag (08.11.), gegen 13:20 Uhr, wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Neuss leicht verletzt. Nach Angaben des 10-Jährigen hatte er vor, die Rheydter Straße in Höhe des Konrad-Adenauer-Rings zu überqueren. Dabei sei er hingefallen und ein Auto sei ihm über den Fuß gefahren. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Autofahrer und auch Zeugen für den Vorfall. Der PKW soll schwarz gewesen sein. Am Steuer habe ein Mann mit grauen Haaren und einer roten Jacke gesessen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

