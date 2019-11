Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzte nach Fahrzeugbrand - Polizei ermittelt

Dormagen (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem folgenschweren Pkw-Brand am Donnerstag (7.11.), gegen 16:30 Uhr, auf der Lübecker Straße aufgenommen. Ein Opel Vectra, besetzt mit drei jungen Leuten im Alter von 21 bis 23 Jahren, hatte plötzlich Feuer gefangen. Die Insassen trugen zum Teil schwerste Verletzungen davon und mussten in Spezialkliniken gebracht werden. Hierzu kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz. Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, versucht die Polizei, zusammen mit einem Brandsachverständigen, unter anderem anhand des sichergestellten Autowracks festzustellen. Ein technischer Defekt an der verbauten Gasanlage, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

