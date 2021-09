Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - "Roadpol-Safety-Days"

Kreis Soest (ots)

Seit dem vergangenen Donnerstag beschäftigen die "Roadpol-Safety-Days" Polizisten in ganz Europa. Im Kreis Soest waren täglich Beamte des Verkehrsdienstes unterwegs, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Besonders wurde dabei in diesem Jahr auf Radfahrer geachtet. So konnten die Polizeibeamten bei Kontrollen auch viele Gespräche führen und auf bestehende Regeln hinweisen. Am heutigen Dienstag gab es eine groß angelegte Kontrollaktion. Am Morgen wurden die Anfahrtswege einiger Schulen in Erwitte überwacht. Dabei ging es um den technischen Zustand der Fahrräder. Insgesamt mussten 17 Mängelzettel geschrieben werden weil an den Rädern nicht alles in Ordnung war. Die Erziehungsberechtigten der entsprechenden Kinder erhalten nun einen "Elternbrief" in dem sie über die Mängel informiert werden. Anschließend wurden im ganzen Kreisgebiet verstärkte Kontrollen durchgeführt und bei Verstößen auch entsprechende Bußgelder erhoben. Köpfhörer in den Ohren, Handynutzung am Lenker oder die Nutzung der falschen Richtungsfahrbahn bei Radwegen, waren nur einige der Vergehen die geahndet wurden. Die Polizisten mussten dabei 48 Mal eingreifen. Insgesamt wurden heute 192 Fahrräder und 27 andere Fahrzeuge kontrolliert. "Die Sicherheit von Radfahrern liegt uns sehr am Herzen, da diese bei Unfällen oft schlimme Verletzungen erleiden können", so Ludger Nolte, Leiter des Verkehrsdienstes. "Wir raten auf jeden Fall Radfahrern einen Helm zu tragen, der schützt nicht vor Unfällen aber vor schweren Kopfverletzungen." (lü)

