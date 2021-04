Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handtaschendiebstahl im Gartenmarkt

Osnabrück (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (21.04.) kam es in einem Gartencenter am Kurt-Schumacher-Damm 61 zu einem Handtaschendiebstahl zum Nachteil einer 62-jährigen Osnabrückerin. Die Polizei sucht nach etwaigen Zeugen des Diebstahls, da eine mittlere vierstellige Summe Bargeld mit der Handtasche abhandengekommen ist. Abgespielt haben soll sich der Diebstahl hinter dem Kassenbereich, an einer Einpackstation für Blumen. Wer Zeuge wurde oder sonst Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/9987930.

