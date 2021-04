Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

A33: Unfallflucht mit vier beschädigten Pkw und Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich im Osnabrücker Südkreuz ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und vier beschädigten Pkw. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Richtungsfahrbahn Diepholz, als es sich auf dem Ausfädelungsstreifen zur A30 in Richtung Hannover einordnete. Plötzlich scherte das unbekannte Auto nach links, zurück auf den Hauptfahrstreifen der A33. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, bremste dort eine 36-jährige Frau aus Schlangen (NRW) mit ihrem Audi A4 ab. Ihr gelang es so, ein Auffahren ihrerseits zu verhindern. Für drei nachfolgende Pkw sah es anders aus. In den Audi prallte eine 67-jährige Frau aus Göttingen mit ihrem VW Polo. In den Polo prallte eine 46-jährige Osnabrückerin mit ihrem Mazda 3. In den Mazda prallte zuletzt eine 24-jährige Osnabrückerin mit ihrem VW Lupo. Alle Frauen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei Frauen erlitten leichte Verletzungen, nur die 46-jährige Osnabrückerin blieb unverletzt. Die vier Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Fahrstreifen der A33 und die Abfahrt zur A30 in Richtung Hannover waren zeitweise gesperrt. Zum Pkw, der durch sein Fahrmanöver die Kettenreaktion ausgelöst hat, fehlen Hinweise. Wer Zeuge de Unfalls wurde oder sonst Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Autobahnpolizei unter 0541/327-2415.

