POL-OS: Georgsmarienhütte/Holzhausen: Beinaheunfall mit Crossmaschine - Geschädigte gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Straße "Riegesbreen" zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Gegen 20.30 Uhr sollte ein 30-Jähriger Fahrer einer Crossmaschine von der Polizei in der Straße "Im Loh" kontrolliert werden, nachdem er mit seinem Fahrzeug ohne Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete der Mann aus Georgsmarienhütte mit seinem Zweirad vor den Beamten. Auf seiner Flucht fuhr er in die Straße "Riegesbreen" und erfasste dort beinahe zwei Fußgänger. Die Polizei konnte die Personalien des Mannes ermitteln und bittet nun die unbekannten Geschädigten, sich unter 05401-879500 zu melden.

