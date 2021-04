Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Werkzeuge bei Einbruch erbeutet

Osnabrück (ots)

Eine Lagerhalle an der Humboldtstraße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Samstagmorgen (10.30 Uhr) und Montagmorgen (10.30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu der Halle, stahlen Werkzeuge und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

