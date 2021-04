Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Zimmerbrand am Buchenweg - 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bad Iburg (ots)

Am Montagnachmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand am Buchenweg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses gegen 15.55 Uhr ein Feuer aus. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen, zog sich ein 25-jähriger Bewohner schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit ca. 60 Einsatzkräften den Brand bekämpfte, waren auch ein Rettungswagen und ein Notarztwagen eingesetzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell