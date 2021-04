Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Unbekannte erbeuten Kraftstoff

Wallenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben in Wallenhorst Dieseldiebe ihr Unwesen. In der Borsigstraße machten sie sich zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 21.50 Uhr, an dem Tank eines Lkw zu schaffen, beschädigten diesen und stahlen mehrere hundert Liter Kraftstoff. In der Wernher-von-Braun-Straße schlugen der oder die Täter zwei Mal zu. Sie erbeuteten zwischen Freitag, 23 Uhr, und Montag, 05 Uhr, eine größere Menge Diesel, beschädigten ebenfalls die Lkw-Tanks und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

