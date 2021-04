Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Paletten in Hollage in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Wallenhorst (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (06 Uhr) auf das Gelände einer Ziegelei an der Hollager Straße und setzten mehrere in Folie eingepackte Paletten in Brand. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Telefon 05461/915300.

