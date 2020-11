Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

UslarUslar (ots)

Uslar (reu) Am Donnerstagvormittag, 30.10.20, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, auf dem Supermarktparkplatz in der Wiesenstraße 30 in Uslar einen Pkw eines 69-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne den Schaden zu regulieren.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Uslar.

