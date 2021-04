Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Diebstahl von Baustelle

Dissen (ots)

Unbekannte Täter suchten am vergangenen Wochenende die Baustelle eines ehemaligen Krankenhauses an der Robert-Koch-Straße heim. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, Zutritt zum Lagerplatz der Baustelle und entwendeten Kraftstoff und Kupferkabel. Um an das Kabel zu gelangen, bewegten sie eine Baumaschine. Die Ermittler der Polizei in Dissen bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05421/921390 zu melden.

