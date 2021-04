Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Graffitisprayer festgenommen - Betäubungsmittel gefunden

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagabend, gegen 18:55 Uhr, sprach eine aufmerksame Zeugin eine Streifenwagenbesatzung in der Johannisstraße an. Die Frau teilte mit, dass sie soeben einen Graffitisprayer in der Seminarstraße beobachtet hatte. Tatsächlich konnte die Funkstreife im Bereich des ehem. Wöhrl-Parkhauses einen 33-jährigen Mann aus Emsdetten feststellen. An seinen Händen befanden sich frische Farbanhaftungen, neben dem Mann stand eine Farbsprühdose. An der Wand des Parkhauses befanden sich mehrere frische Farbschmierereien. Der Emsdettener gab nach seiner Belehrung gegenüber den Beamten an, derzeit arbeitslos zu sein und sich ansonsten als Künstler zu betätigten. Der Mann wurde mit zur Polizeidienststelle genommen. Bei der Durchsuchung seiner Person und mitgeführter Sachen, fanden die Beamten Ecstasy-Tabletten und etwas mehr als eintausend Euro Bargeld in kleiner Stückelung. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Gericht, wurden eine Wohnungsdurchsuchung in Emsdetten, die Durchsuchung eines Kraftfahrzeuges, eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Mobiltelefons angeordnet. Kräfte der Polizei NRW durchsuchten die Wohnanschrift des 33-Jährigen in Emsdetten und stießen dort auf mehr als ein Kilogramm weiterer Betäubungsmittel, Marihuana und Amphetamine. Zusätzlich wurden mehrere tausend Euro Bargeld in der Wohnung gefunden, diese wurden ebenfalls beschlagnahmt. Ein Gericht sah keine ausreichenden Haftgründe bei dem 33-Jährigen, er wurde nach den Maßnahmen in Freiheit entlassen. Inzwischen konnte ermittelt werden, dass der Mann u. a. in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und auch bei der Bundespolizei aktenkundig ist. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatzusammenhängen laufen und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

