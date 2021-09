Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Stromzähler tauschen?

Soest (ots)

Am Montag (20. September), gegen 16.15 Uhr, klingelte ein Mann mehrfach bei einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Dörrenbergweg. Als diese die Hauseingangstür mittels Gegensprechanlage aufdrückte und nachfragte, was der Mann wolle, gab dieser an, dass er von der Stadt sei und die Stromzähler tauschen müsse. Nach kurzer Zeit schaute die Bewohnerin nach dem Verbleib des Tatverdächtigen nach und fand ihn in ihrem Kellerverschlag, wie er gerade dabei war eine Kiste zu durchwühlen. Als sie ihn zur Rede stellte, verwies er darauf, dass es im Keller "riechen" würde und verließ nach Aufforderung das Haus. Später stellte die Bewohnerin fest, dass ihr Vorhängeschloss zum Kellerraum beschädigt war. Der Unbekannte war

- Circa 40 Jahre alt - Schätzungsweise 175 cm groß - Graue Haare - Sprach mit einem russischen Akzent - Bekleidet mit einer blauen Jacke oder Weste und trug ein Klemmbrett bei sich.

Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell