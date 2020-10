Polizei Aachen

POL-AC: Drei Verletzte nach Unfall

Bild-Infos

Download

AlsdorfAlsdorf (ots)

Gestern Nachmittag (28.10.2020, 14.50 Uhr) sind bei einem Unfall auf dem Kurt-Koblitz-Ring drei Personen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 77-jährige Frau aus Würselen war in Richtung Baesweiler unterwegs und übersah beim Linksabbiegen in den Grenzweg den entgegenkommenden Pkw einer 37-jährigen Fahrerin aus Baesweiler. Diese war gemeinsam mit ihrer 57-jährigen Beifahrerin in Fahrtrichtung Würselen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Alle Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Kurt-Koblitz-Ring zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell