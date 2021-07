Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ziegen nehmen Reißaus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Drei Ziegen haben sich am Donnerstagnachmittag zwischen Otterberg und Mehlingen aus ihrem Gehege befreit. Eines der Tiere konnte wieder eingefangen werden, die beiden anderen flüchteten in einen Wald. Der Eigentümer suchte nach ihnen. Vorsichtshalber informierte er die Polizei, für den Fall, dass bei den Beamten Hinweise zum Verbleib der Ziegen eingehen. Am heutigen Freitagvormittag dann die Entwarnung: Alle Ziegen sind wohlbehalten zurück. Der Tierhalter hatte die beiden Ausreißer ausfindig gemacht und eingefangen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell