Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schafe ausgebüxt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zweimal ausgebüxt ist am Donnerstag eine Herde Schafe. Am Vormittag liefen rund 20 Tiere über die Landstraße zwischen Schneckenhausen und Otterberg. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Als eine Streife vor Ort eintraf, hatte der Halter seine Tiere bereits wieder zurück auf ihre Weide getrieben. Am Nachmittag wiederholten die Schafe ihren Ausflug. Sie wurden vom Eigentümer erneut zurückgetrieben. |erf

