Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt - Hinweise auf drei Verdächtige

Kaiserslautern (ots)

Drei junge Menschen sind in der Nacht zum Freitag durch den Benzinoring gelaufen und haben mindestens ein Auto mutwillig beschädigt. Anwohner meldeten kurz nach Mitternacht, dass Jugendliche Autos zerkratzt haben. Die Polizei konnte vor Ort einen beschädigten Pkw feststellen. Der Fahrzeuglack eines weißen Toyota wies auf einer Seite des Wagens tiefe Kratzer auf. Nach Angaben von Zeugen waren die Verdächtigen nach der Tat in einem Mehrfamilienhaus verschwunden. Dort konnten sie von der Polizei bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor, demnach soll einer der Unbekannten sei mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen, eine andere Person mit einem weißen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

