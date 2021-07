Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alarm verscheucht Einbrecher

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher sind am helllichten Donnerstagnachmittag in Queidersbach in ein Wohnhaus eingedrungen. Allerdings lösten sie dabei Alarm aus, so dass sie schnell wieder die Flucht ergriffen. Trotzdem erbeuteten sie Schmuck.

Kurz vor 16 Uhr wurde die Polizei über den Einbruchalarm informiert. Eine Streife rückte sofort aus, konnte die Täter aber vor Ort nicht mehr sichten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten auf der Rückseite des Hauses ein Fenster aufgehebelt und aus den Scharnieren gerissen hatten. Zusammen mit dem gestohlenen Schmuck entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die zwischen 15.30 und 16 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet oder möglicherweise die Täter auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

