Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägereien in der Altstadt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

In der Altstadt ist es in der Nacht zum Donnerstag zu mindestens zwei Schlägereien gekommen. Mehrere Personen prügelten sich. Ein Geschädigter fiel besonders unangenehm auf. Der 25-Jährige war bei einer Auseinandersetzung von Unbekannten verletzt worden. Zur Klärung des Sachverhalts trug der alkoholisierte Mann wenig bei, stattdessen verhielt er sich aggressiv und beleidigend gegenüber Unbeteiligten und Einsatzkräften. Die Polizisten erteilten dem 25-Jährigen einen Platzverweis. Diesen befolgte er allerdings nicht lange. Kurze Zeit später war der Mann in eine weitere Schlägerei verwickelt. Wieder kam es auf dem St.-Martins-Platz zum Tumult. In dessen Verlauf sich auch der alkoholisierte Vater des 25-Jährigen einmischte. Weil er beharrlich die Amtshandlung der Beamten störte, wurde auch ihm ein Platzverweis erteilt. Sein Sohn hatte sich bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei hat nun gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag die Auseinandersetzungen in der Altstadt beobachtet? Wer kann Hinweise zu Beteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

