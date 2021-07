Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Kurve Kontrolle verloren

Kreis Kaiserslautern (ots)

In einer Kurve hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Der 36-Jährige war mit seinem Ford Fiesta auf der L503 von Kaiserslautern in Richtung Trippstadt unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte frontal mit der Schutzplanke auf der linken Fahrbahnseite. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,41 Promille. Vorsorglich wurde der 36-Jährige zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell