Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Laternen und Wartehäuschen beschädigt

Stadtlohn (ots)

Aus dem Losbergpark hat ein Zeuge in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.30 Uhr ein Scheppern gehört. Am darauffolgenden Morgen wusste er, was das Geräusch verursacht hatte: Unbekannte hatten gegen drei Laternen getreten. Durch die Gewalteinwirkung fielen zwei Glaskuppeln zu Boden und eine weitere löste sich aus der Verankerung, blieb aber auf dem Mast.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte ein Wartehäuschen an der Vredener Straße / Ecke Friedhofsweg beschädigt. Zwei Scheiben des Unterstandes zersplitterten durch die Tat in kleinste Teilchen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

