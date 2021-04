Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 61-Jährige am Mittwoch in Vreden erlitten. Die Vredenerin wollte gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pedelec von einem Fahrradabstellplatz eines Verbrauchermarktes auf die Straße Up de Hacke fahren. Dabei kollidierte sie mit einem 18-jährigen Autofahrer. Der Vredener wollte mit seinem Wagen von der Straße Up de Hacke auf den Verbrauchermarktparkplatz fahren. Die Unfallparteien einigten sich vor Ort und zogen zunächst nicht die Polizei hinzu. Später verspürte die 61-Jährige Schmerzen und ließ den Unfall polizeilich aufnehmen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt.

