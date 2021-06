Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Wem ist das Mädchen aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in der Dornenstraße die kurze Abwesenheit eines 68-Jährigen genutzt und sind in seine Wohnung eingestiegen. Einem Anwohner fiel ein etwa zwölf Jahre altes Mädchen auf, das möglicherweise Schmiere stand.

Zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr sind die Diebe in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Sie brachen die Balkontür auf. Die Täter stahlen Schmuck. Einem Nachbarn des Geschädigten fiel zur Tatzeit ein Mädchen auf, das sich im Garten beim Balkon des 68-Jährigen aufhielt. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Kind etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte. Das Mädchen könnte etwa zwölf Jahre alt sein. Es ist von schmaler, zierlicher Statur und hat lange schwarze Haare. Das Kind war schwarz gekleidet. Möglicherweise wurde die Wohnung des 68-Jährigen vor dem Einbruch ausbaldowert und die Einbrecher warteten darauf, bis der Mann das Haus verließ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag oder in den Tagen davor Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dornenstraße aufgefallen? Wem ist das Kind aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

