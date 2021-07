Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tabak geraubt

Kaiserslautern (ots)

Ein "Tabak-Raub" ist der Polizei am Mittwochabend gemeldet worden. Ein Zeuge teilte kurz vor halb 10 mit, dass er gesehen habe, wie drei Männer am Hauptbahnhof einem anderen Mann ein Päckchen Tabak geraubt haben.

Dank der Hinweise des Zeugen konnte das Opfer ausfindig gemacht und telefonisch erreicht werden. Er bestätigte, dass er im Bereich des Haupteingangs am Bahnhof von drei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Daraufhin habe er einem der Männer sein Päckchen Tabak übergeben, damit dieser sich eine Zigarette drehen konnte. Anschließend habe der Unbekannte ihm den Tabak allerdings nicht zurückgegeben, sondern das Päckchen in seine Hemdtasche gesteckt. Als er den Tabak zurückforderte, sei er von dem Mann mit beiden Händen weggestoßen worden. Anschließend sei das Trio in Richtung Innenstadt weggerannt. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln, der etwa 1,80 Meter groß ist und ein gepflegtes Äußeres hat.

Das Opfer wurde gebeten, für die Anzeigenaufnahme zur Dienststelle in der Logenstraße zu kommen. Als der Mann kurz darauf dort eintraf, gab er jedoch an, nicht mehr an dem Tabak interessiert zu sein und auch kein Interesse an einer Strafverfolgung zu haben. Er müsse dringend nach Hause und sich um seine Katze kümmern... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell