Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß - Von Fahrbahn abgekommen

Fulda (ots)

Zusammenstoß

Schlechtenwegen - Am Dienstag (09.02.), gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot Boxer die Landesstraße von Schlechtenwegen herkommend in Richtung Stockhausen. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein VW Multivan entgegen, welcher sich über der Fahrbahnmitte befand. Durch Schneeanhäufungen am Fahrbahnrand konnte der 41-jährige nicht ausweichen. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Der Fahrer von dem Peugeot entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau - Am Freitag (12.02.), gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Peugeot 206 die Kreisstraße von Waidenau herkommend in Richtung Freiensteinau. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen. Bei dem Unfall verletzten sich die Fahrerin und ihre 47-jährige Beifahrerin schwer. Sie wurden in das Klinikum Fulda eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Polizeistation Lauterbach

