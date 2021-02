Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf B 27 mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden

Fulda (ots)

Am Sonntag, 14.02.2021, wurde die Polizeistation Fulda gegen 06:30 Uhr durch die Straßenmeisterei Gersfeld über einen erheblichen Unfallschaden auf der B 27 zwischen Eichenzell-Rothemann und der Anschlussstelle zur A 66 informiert. Festgestellt wurde der Schaden bereits um 04:00 Uhr. Ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich in Höhe der dortigen Parkplätze über die in Fahrbahnmitte installierten Lightboys gefahren und hatte diese fast komplett beschädigt. Anschließend war das aus Richtung Rothemann kommende Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Felder Leitplanke beschädigt. Der Fahrer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Da vom erheblich beschädigten Unfallfahrzeug zahlreiche Teile und auch das vordere Kennzeichen am Unfallort verblieben, konnte der Verursacher zeitnah ermittelt werden. Zur Tatzeit wurde der Pkw Renault Megane von einer 24-jährigen Frau aus Künzell geführt, welche zuhause angetroffen werden konnte. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Den Sachschaden an den Einrichtungen des Straßenverkehrs bezifferte die Straßenmeisterei mit 20000 Euro, am Pkw entstand Schaden in Höhe von 12000 Euro, somit bilanziert sich der Gesamtschaden auf 32000 Euro.

