Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Alheim die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck. An der "Lomo-Kreuzung" missachtete sie das Rotlicht an der Ampelanlage, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Autofahrer aus Bad Hersfeld kam, der die Bundesstraße 62 aus Richtung Niederaula in Richtung Sorga befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500,- EUR. Sie konnten ihre Fahrt noch eigenständig fortsetzen.

