Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Kabelverzweiger durch Unfall zerstört - Viele Firmen im Industriegebiet West/ Rodges ohne Internet- und Telefonverbindung

Fulda - Am Mittwoch (10.02.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer mit seinem LKW-Gespann in einer Kurve von der Werner-Von-Siemens-Straße kommend in Fahrtrichtung Karrystraße in die Böcklerstraße ein. Aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung blieb der LKW-Fahrer mit dem LKW-Anhänger an dem in der Kurve aufgestellten Kabelverzweiger hängen und riss diesen aus seinem Sockel. Dadurch wurde der Kabelverzweiger komplett zerstört. In Folge fielen bei den umliegenden Firmen im Industriegebiet West die Internet- und Telefonverbindungen aus. Am LKW-Anhänger selbst entstand Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf rund 5500 Euro geschätzt.

