Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200319-3-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 15.03.2020 gegen 19.10 Uhr kam es zu einer Körperverletzung am Busbahnhof in der Straße Reeperbahn in Eckernförde.

Ein Busfahrer der Linie 3350 hatte zu der Zeit eine körperliche Auseinandersetzung mit vier Jugendlichen.

Die Polizei Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen, die diesen Vorfall beobachten konnten.

Hinweise bitte an die Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351908110 oder der 0435189212650.

